Victoire en Coupe de Suisse – Olivier Custodio et Lugano, des adieux qui resteront Dans l’ambiance magique du Wankdorf, les Tessinois et leur milieu vaudois ont soulevé la Coupe de Suisse après avoir battu Saint-Gall (4-1). Florian Vaney Berne

Olivier Custodio a marqué et globalement livré un gros match, dimanche, en finale de la Coupe de Suisse. keystone-sda.ch

Les barrières se sont ouvertes, les deux armoires à glace qui les défendaient se sont écartées et Olivier Custodio a disparu derrière la foule. Comme gobé par le vestiaire luganais. Un dernier «Oli! Oli! Oli!» lancé par ce coin du stade, juste au-dessus de l’entrée des joueurs, gardé jusqu’au bout par les fans tessinois, et le marathon émotionnel du Vaudois pouvait aller se poursuivre dans l’intimité. Il avait commencé près de trois heures plus tôt dans les bras de son coach.