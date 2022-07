Football – Olivier Custodio: «Malgré la défaite, il y a eu pas mal de positif» Le capitaine du Lausanne-Sport, battu 0-1 à Bellinzone samedi, ne fait pas un drame de cette entame de saison manquée du grand favori à la promotion en Super League. André Boschetti

Olivier Custodio, ici face au Tessinois Trésor Samba, et le LS ont quitté Bellinzone sur une amère désillusion samedi. Pas de quoi trop s’inquiéter selon le capitaine lausannois. keystone-sda.ch

Olivier Custodio, vous vous attendiez certainement à un match de reprise compliqué, mais peut-être pas à ce point, non?

En fait, on a eu droit exactement à ce à quoi on s’attendait à Bellinzone: un adversaire un peu attentiste mais capable de nous mettre en difficulté sur un contre ou une balle arrêtée, et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui (samedi). C’est vraiment dommage parce qu’avant de concéder ce but nous avions réalisé une bonne première mi-temps, au cours de laquelle nous leur avions accordé très peu d’occasions alors que, de notre côté, nous nous étions ménagés plusieurs bonnes possibilités de prendre les devants. À la pause, on aurait dû mener d’un ou deux buts et, quand on ne punit pas l’adversaire, on sait que les choses peuvent ensuite aller très vite dans le foot. C’est ce qui s’est passé à Bellinzone.

D’accord, le LS ne méritait pas de perdre, mais sa performance globale a quand même été décevante. Mis à part la première demi-heure, on a vu autant le néo-promu Bellinzone que le LS. N’est-on pas en droit d’attendre autre chose d’un candidat à la promotion?

On a peut-être pas vu le même match. Personnellement, je n’ai pas l’impression que Bellinzone nous ait mis en danger à part sur le but et une ou deux contre-attaques. Après, il ne s’agit que d’un premier match de championnat, disputé de surcroît par 35 degrés et où on a quand même aussi montré des choses intéressantes. Car mis à part le résultat, je crois qu’il y a aussi pas mal d’éléments positifs à retirer de cette partie. La seule chose que nous avons maintenant à faire, c’est de continuer à bien travailler cette semaine pour progresser. Et surtout rester calmes et tranquilles.

À Bellinzone, le grand favori qu’est le LS a eu un bon échantillon des difficultés qui l'attendent tout au long de cette saison, non?

Effectivement, le papier ne fait pas tout et il nous faut encore un peu de temps pour trouver nos marques. Cet été, il y a eu beaucoup de mouvements au sein du groupe. Dans ces conditions, il faut éviter de déjà commencer à se projeter trop loin. Je le répète, malgré la défaite, je pense qu’il y a eu plus de choses positives que négatives, ce soir. Cela dit, après l’ouverture du score tessinoise, on s’est aussi aperçu que l’on n’avait plus l’énergie pour augmenter le rythme face à une équipe très compacte et qui jouait très bas.

Marquer en premier sera la clé pour que le LS se facilite un peu la tâche tout au long de cette saison?

C’est toujours plus facile lorsque l’on mène au score mais, pour cela, je le répète, les discours ne servent à rien. De notre côté, nous devons simplement continuer de bien bosser à l’entraînement durant la semaine en conservant surtout les points positifs de cette première sortie. Cette défaite ne doit pas nous inquiéter.

