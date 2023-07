Football – Olivier Custodio: «Marquer trois buts, c'était important» Le capitaine lausannois était heureux de la victoire des siens contre Nice (3-1) vendredi et se réjouit déjà d’aller défier le champion YB la semaine prochaine. Robin Carrel

Le Niçois Calvin Stengs devancé par le joueur vaudois. keystone-sda.ch

Des défaites contre Yverdon (1-2) et Nyon (1-2), un nul face à Neuchâtel Xamax (1-1) et deux succès devant Sion et Nice, à chaque fois sur le score de 3-1. Le LS a bouclé vendredi sa série de matches amicaux et retrouvera les terrains de Super League dimanche prochain au Wankdorf. L’occasion de faire le point avec Olivier Custodio, le capitaine du LS et le boss de son milieu de terrain.

Fin de préparation, petite victoire contre Nice, ça fait du bien? Même si on sait que vous n'êtes pas au même niveau physique... Ouais, c'est clair. On savait qu'ils n'avaient qu'une semaine d'entraînement dans les jambes. Mais voilà, je pense que ce qui est important, pendant cette préparation, c'est de voir qu'il y avait une progression match après match. Je pense qu'on a vu aujourd'hui (ndlr: vendredi) que c'était encore le cas. On a fait beaucoup de bonnes choses, contre une belle équipe. On a vu que techniquement, c'était très fort. Marquer trois buts, c'était important avant le début du championnat. On sait toutefois que tout n'a pas été parfait. On va analyser ça pour voir ce qu'on a bien fait et aussi ce qu'on a un peu moins bien fait.

On sent déjà que les ajouts qui ont été faits cet été, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, comptent. C'est sûr. On a eu des arrivées qui ont été importantes dans le groupe et dans le vestiaire et ça se voit aussi sur le terrain. Et voilà, pour l'instant, on est content.

Quand on se prépare pour la Super League. Est-ce que c'est différent d'une préparation pour une saison en Challenge League? Non, la préparation préparation est pareille. Après, en championnat, c'est clair que le championnat est plus relevé. Il y a plus de qualités, en Super League. On sait que la moindre erreur tactique ou technique, ça se paye. Donc voilà, on verra ça après quand les choses sérieuses auront vraiment recommencé... Mais la préparation de base reste la même.

Vous serez vite dans le bain, à Berne la semaine prochaine, chez le champion... Il y a un peu de hantise? Non, au contraire, c'est beau! C'est beau de commencer un championnat de Super League après une promotion tout de suite au Wankdorf. Nous irons à Berne avec beaucoup d'enthousiasme. On n'y va en tous cas pas pour visiter Berne (rires).

Le joli 1-3 des Niçois. DR

Des matches de préparation à Vuarrens, à Crissier, au Bois-Gentil. C'est sympa de pouvoir jouer des matchs comme ça? Oh oui. C'était une bonne idée de pouvoir jouer à travers le canton de Vaud, de voir des personnes différentes et puis, aussi, d'essayer de ramener du monde au stade. C'est ce qui est important, c'est ce que ce que le club a à cœur de faire. Après, c'est clair, ça passe aussi par des résultats. Donc on va tâcher de faire du bon travail pour que les gens viennent en masse à la Tuilière.

On parle souvent de «matchs amicaux». Mais là, contre Nice. C'était plus de la préparation. Ca a chauffé un peu... Ouais, c'est normal. On est quand même des hommes, on a envie de gagner! Quand on nous chatouille un petit peu, on répond! Il y a de l'orgueil. Mais c'est cool, c'est bien tant que ça reste dans le respect, c'est important.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

