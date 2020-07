Le football dans la peau – Olivier Doglia: «Ne parlez pas de moi, c’est Étoile Carouge qui est important» Le nouveau président vient d’entrer officiellement en fonction. Après son maillot, c’est sa chemise qu’il mouille pour le bien de son club de cœur. Pascal Bornand

Pour Olivier Doglia, le nouveau président du FC Étoile Carouge, le bonheur est dans le pré et autour du terrain. Magali Girardin

«Après plusieurs mois de sevrage, on a tous faim de terrain, et tant pis s’il a le goût du synthétique», s’exclame le bientôt quadra, tempes poivre et sel, discours passionné et sourire avenant. Nouveau président d’Étoile Carouge, Olivier Doglia annonce la couleur. Elle est d’un vert gazon, comme celle qui parfume son passé de joueur et teinte son premier mandat de dirigeant. Entre nostalgie et espérance, l’homme se présente comme un rassembleur, une étoile sur le cœur et l’envie chevillée au corps.