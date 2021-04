Centre-ville de Lausanne – Olivier Français rappelle les aléas du tunnel Gare-Flon L’ancien municipal réagit après que le Conseil communal a demandé une liaison piétonne enterrée sous le Petit-Chêne. Lise Bourgeois

Aujourd’hui conseiller aux États, l’ancien municipal des Travaux Olivier Français (ici en 2019) se rappelle les réflexions des années 2000-2010 sur l’idée d’un tunnel piéton entre la gare et le Flon. Yvain Genevay/A

Lorsque l’on parle tunnels à Lausanne, il est un politicien incontournable. C’est Olivier Français, ancien municipal PLR, aujourd’hui conseiller aux États, surnommé parfois «Monsieur Tunnels». Il rappelle aujourd’hui quelques éléments après que le Conseil communal a récemment demandé un tunnel piéton entre la gare et le Flon. L’idée a surgi plusieurs fois ces dernières années et avait même été retenue au début des années 2000 dans le paquet des infrastructures du PALM (Projet d’agglomération Lausanne-Morges), au moment des analyses pour le m3.

Olivier Français indique que les plans existent et qu’il n’y a pas de véritable obstacle technique à la réalisation de cette liaison, même si les sous-sols du bâtiment UBS et de celui de l’Apha Palmiers ne seraient pas simples à contourner. Mais différents éléments de réflexion démontrent que le projet est difficile. «Plusieurs options ont été étudiées lorsqu’on a coupé la ficelle (ndlr: l’ancien petit métro qui reliait précisément la gare et le Flon), comme d’aménager des escaliers roulants sur le Petit-Chêne», se remémore l’élu. Puis il a été question d’un tunnel: «Le plus simple était d’arriver au Flon, mais cela aurait été au détriment de la place Saint-François. Pour bien distribuer les flux piétons, il aurait donc fallu deux accès, un sur le Flon, l’autre sur la place Saint-François.»