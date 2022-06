Transports publics du Chablais – Olivier Français reprend le flambeau aux TPC Le conseiller aux États succède à Frédéric Borloz à la présidence de l’entreprise. Les nombreux défis qui attendent cette dernière l’ont décidé. David Genillard

Olivier Français n’est pas un nouveau venu dans le monde des transports publics: au Conseil des États, il est membre de la commission qui leur est dédiée. KEYSTONE

Le président des Transports publics du Chablais (TPC) aura encore un pied dans la région et le second à Berne. À quelques jours de son entrée en fonction, le futur conseiller d’État et ex-conseiller national PLR Frédéric Borloz passera le flambeau au conseiller aux États également PLR Olivier Français, le 1er juillet.