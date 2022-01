«L’amour vainqueur» à l’Opéra de Lausanne – Olivier Py fait chanter les frères Grimm La dramaturge s’empare du conte «Demoiselle Maleen» et le transforme en opérette grinçante pour petits et grands. À applaudir encore vendredi et samedi. Matthieu Chenal

Emprisonnée pendant sept ans dans une tour par son père, la princesse (Clémentine Bourgoin) fera tout pour retrouver son prince charmant. Christophe Raynaud de Lage

Olivier Py peut échafauder de gigantesques spectacles, fresques lyriques puissantes ou pièces de théâtre fleuves en format choral. Le dramaturge français est tout aussi à l’aise dans la petite forme, le spectacle monté de bric et de broc et des moyens dérisoires, mais où la parole est reine, où le mot claque, où le jeu s’éclate, où la mélodie s’empare de vos oreilles et traîne longtemps dans votre tête.