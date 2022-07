Le coup de fourchette – Ollon a retrouvé un Hôtel de Ville gastronomique Gregory Halgand et son épouse Audrey Feutren ont repris l’adresse chère à Nathalie Schickel pour la monter en gamme. La rédaction

Gregory Halgand, chef exécutif et Audrey Feutren, cheffe pâtissière. VANESSA CARDOSO/ 24HEURES

Pour aller de Villars – où ils étaient chef exécutif et cheffe pâtissière au Royalp –, Gregory Halgand et Audrey Feutren n’ont pas pris le plus court chemin jusqu’à Ollon, puisqu’ils ont fait une brève escale au Golf de la Gruyère. Cela n’empêche pas le Breton et la Lorraine d’avoir trouvé un joli décor à leur cuisine moderne et colorée, dans cet Hôtel de Ville tout rénové après le départ de Nathalie Schickel, qui l’a tenu trente-deux ans.