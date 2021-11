LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – Ollon ne céd(e)ra pas – Épopée d’une résistance à l’enfouissement de déchets radioactifs Ce livre recèle des pages d’histoire vaudoise exceptionnelles. Une résistance aux pressions institutionnelles qui s’étendra sur plus de dix ans, organisée, coordonnée et déterminée.

Ollon ne céd(e)ra pas – Épopée d’une résistance à l’enfouissement de déchets radioactifs DR

Les gens d’Ollon n’ont jamais accepté l’idée que l’on enfouisse des déchets radioactifs sous leur sol. Pas par égoïsme mais par conviction que, pour l’ensemble du pays, l’enfouissement définitif et hors de contrôle ne constituait pas une solution acceptable pour les générations suivantes. Les quarante ans qui séparent leur insurrection du monde d’aujourd’hui leur auront donné raison, puisqu’aucune solution de ce type n’a pu être concrétisée à ce jour en Suisse.

Des hommes et des femmes de tous horizons, âges et tendances politiques prennent les armes; comprenez la parole, l’écrit, l’action politique, la démonstration et parfois même la truelle pour boucher les orifices convoités par les sondeurs.

Par Michel Renaud, ancien député et président du Grand Conseil

Préface de Vassilis Venizelos

