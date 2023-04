La Coupe suisse pour Fribourg – Olympic, un sacre qui veut dire beaucoup De «très moyenne» jusqu’ici selon Natan Jurkovitz, la saison fribourgeoise a pris un tournant réjouissant avec le sacre en Coupe de Suisse face à Massagno. Jérémy Santallo Fribourg

Boris Mbala et les Fribourgeois ont remporté une nouvelle Coupe de Suisse dans leur salle. keystone-sda.ch

Tout en haut de la ligne à trois points, face au panier, Milos Jankovic a armé son tir et déplié son bras. Le pivot serbe, avec son physique de nounours, n'est pourtant pas réputé pour son shoot lointain. Mais sa tentative a transpercé le filet, alors il s'est retourné et a vu tous les fans fribourgeois se lever comme un seul homme pour le féliciter. Le score venait de passer à 80-69 et Olympic a donc soulevé sa 11e Coupe de Suisse, la quatrième en six ans. «Celle-là a une saveur particulière», concédait Natan Jurkovitz.