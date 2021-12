5e vague de Covid – Omicron crée une vague d’annulations dans le secteur aérien Les compagnies d’aviation, confrontées à l’inquiétude des clients, gèrent comme elles peuvent une situation chaotique. Le secteur attend du Conseil fédéral qu’il renonce à sa politique de quarantaine. Ou la clarifie. Ivan Radja

Low cost ou traditionnelles, les compagnies sont dans la tourmente à cause du variant Omicron et des décisions politiques. KEYSTONE

Yannick doit se rendre en Espagne mi-décembre, mais hésite à prendre son billet. Quant à Laure, bien que confrontée à une échéance plus lointaine, elle ne sait plus sur quel pied danser: «Je suis censée être à Marseille à la fin du mois, mais au train où vont les choses, je ne suis plus sûre de rien.» Le «stand-by» est une posture très en vogue depuis le début de la semaine, y compris pour des destinations qui ne requièrent pas d’isolement au retour. Pour l’instant; tout va si vite. Ou si lentement: «Cela fait trois jours que j’essaie de joindre la hot-line de Swiss, en vain», se plaint Christian sur Twitter. Il n’est pas le seul, et il a beau conclure en disant qu’il choisira à l’avenir une compagnie orange, pas sûr qu’il coupe à l’engorgement des lignes d’urgence.