Mesures sanitaires – Omicron dans une classe de Meyrin?

Le Département de la santé informe dans un communiqué qu’à la suite d’un cas «hautement probable» du variant Omicron dans une classe de 8P de l’école primaire De-Livron, à Meyrin, le Service du médecin cantonal de Genève a mis en quarantaine l’ensemble des élèves et des adultes de la classe. «Toutes les personnes concernées doivent également effectuer un test PCR. Les parents et la fratrie des élèves doivent également faire un test de dépistage afin de détecter au plus tôt la présence éventuelle» du variant.

Le gène S, marqueur caractéristique d’Omicron, a été détecté, mais la confirmation définitive est encore en attente. Il s’agirait alors du cinquième cas d’Omicron à Genève.

Le flou règne encore sur les formes de maladie liées au variant Omicron. Cela dit, «des évidences scientifiques croissantes suggèrent actuellement une haute contagiosité de ce variant». C‘est donc dans le but de freiner sa propagation sur notre territoire qu’une quarantaine stricte a été décrétée.

Toujours pas de contaminations locales

Jusqu’à présent, seuls quelques cas importés ont été identifiés en Suisse, rappellent les autorités. «Nous n’avons encore jamais observé de transmission sur notre territoire, hormis au sein de familles vivant dans un même foyer que la personne positive à Omicron. Cela nous impose, par principe de précaution, de décider de mesures fortes aujourd’hui.»

Pourquoi mettre seulement la classe en quarantaine, et pas toute l’école comme ce fut le cas à Founex récemment? «L’enquête d’entourage a permis d’établir que cela n’aurait pas été proportionnel au vu des personnes qui se sont croisées», répond Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé.

Il ajoute que ces quarantaines systématiques au moindre soupçon seront sans doute abandonnées lorsque ce variant circulera activement sur le territoire. «Les gros efforts que demandent ces actions en ce moment permettent juste de gagner des jours précieux et d’éviter deux pics de contaminations (ndlr: Delta et Omicron) en même temps. Quand on commencera à repérer des contaminations locales, c’est que cette bataille-là sera perdue.»

