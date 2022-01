Mesures sanitaires vaudoises – Omicron n’inquiète pas trop le Grand Conseil Malgré une vague d’infections sans précédent, les députés ne siégeront pas dans une salle plus grande. Le Conseil communal de Lausanne a, lui, déjà déménagé à Beaulieu. Renaud Bournoud

Les 150 députés vaudois sont appelés mardi à se réunir dans la salle du Grand Conseil pour la première session parlementaire de 2022. Avec une surface au sol de 291 m², cet espace clos peut paraître exigu en pleine poussée pandémique. Le conseiller fédéral Alain Berset disait encore vendredi que «les prochaines semaines seront difficiles» avec le très contagieux variant Omicron.

En 2020, le Grand Conseil s’était délocalisé dans des espaces plus vastes, d’abord la salle des fêtes de la Marive à Yverdon, puis au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Mais cette fois, les députés ne comptent pas quitter la colline de la Cité.

«À l’époque, les directives sanitaires étaient différentes, explique la présidente du Grand Conseil, Laurence Cretegny. Les mesures en vigueur actuellement nous permettent de siéger dans notre salle.» Masques et désinfectant devront prévenir la transmission du virus puisque les distances sanitaires ne pourront pas être respectées.

Les élus lausannois déménagent

Soumis aux mêmes mesures sanitaires, le Conseil communal de Lausanne a, lui, quitté l’Hôtel de Ville pour siéger dans une salle plus grande.

«Plusieurs conseillers communaux nous ont fait part de leur inquiétude, indique le président de l’assemblée délibérative lausannoise, Nicola di Giulio. Nous avons donc décidé de délocaliser les séances à Beaulieu pour que tout le monde puisse travailler sereinement.»

Avec l’aide du médecin cantonal, le bureau de Grand Conseil a fait une autre évaluation de la situation. «Les personnes qui font de la politique ont plus de chances de se faire infecter lors de réunions, de rencontres, etc., que lorsqu’elles restent assises dans la salle du Grand Conseil et qu’elles se savent filmées», estime Karim Boubaker. Encore faut-il qu’elles restent assises.

