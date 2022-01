Scandale financier – Omicron pourrait reporter le procès de Pierin Vincenz L’ancien chef de la Raiffeisen, notamment accusé d’escroquerie, devrait comparaître ce mardi devant le tribunal de Zurich, si le Covid-19 le veut bien. Auriane Page

L’ancien patron de la Raiffeisen Pierin Vincenz encourt jusqu’à six ans de prison. (Photo d’archives) KEYSTONE/Lukas Lehmann

Pierin Vincenz et six autres accusés sont attendus ce mardi devant le tribunal du district de Zurich pour l’ouverture du procès. Mais il se pourrait que le variant Omicron en décide autrement, selon un article de la «NZZ» de ce lundi.

«Il s’est présenté dans la presse comme étant la bonne conscience du secteur.»

L’ancien patron de la Raiffeisen encourt jusqu’à six ans de prison. Une grande partie de ses dépenses privées auraient été réglées par l’entreprise.

Pierin Vincenz et son partenaire commercial Beat Stocker sont accusés de gestion déloyale et d’escroquerie par métier. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Melanie Duchene

Les accusations portées contre le Grison, bien qu’actuellement présumé innocent, tranchent avec ses propos suivant la crise financière de 2008: «Il s’est présenté dans la presse comme étant la bonne conscience du secteur», soulignent nos confrères de la «NZZ».

Nombre de participants limités

La première séance de ce procès a été fixée par le tribunal il y a déjà plus de six mois. Il était prévu qu’elle se déroule dans la salle du Volkshaus et non au tribunal de district de Zurich. Cette salle de théâtre devrait permettre à soixante journalistes de participer à l’audience, tout en respectant les mesures sanitaires.

Les représentants de la presse doivent présenter un certificat 2G («vacciné» ou «guéri») pour être admis. Vendredi dernier, le tribunal a averti que les troisième et quatrième jours de procès se dérouleront dans une salle plus petite qui ne permettra qu’entre 15 et 25 journalistes de prendre part aux festivités.

Omicron comme invité surprise

Le risque qu’un juge, un procureur ou un accusé soit infecté par Omicron fait trembler le tribunal. Ce scénario est d’autant plus probable, au vu des quelques 40’000 cas confirmés par jour en Suisse. Le présentiel étant une condition sine qua non, le procès pourrait être reporté.

La question se pose pour les juges de savoir si le temps de plaidoiries devra être limité ou si des jours d’audience doivent être ajoutés. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

L’autre défi majeur concerne la durée de l’affaire Raiffeisen. Initialement, seuls quatre jours de procès et un jour de remplacement étaient prévus. Or, le temps semble trop court pour auditionner sept accusés. D’autant plus que les avocats de la défense ambitionnent de longues plaidoiries, rapporte la «NZZ».

Limiter les plaidoiries

La question se pose pour les juges de savoir si le temps de plaidoiries devra être limité ou si des jours d’audience doivent être ajoutés. L’énorme volume de pièces constituant le dossier doit aussi être pris en compte dans la gestion du planning.

À cela s’ajoute l’intérêt médiatique de cette affaire, lancée en novembre 2020. Des frais dans des clubs de strip-tease de l’ancien patron de la Raiffeisen avaient notamment suscité de vives réactions.

Auriane Page est journaliste au sein de la rédaction numérique. Après un Bachelor en communication, sociologie et management à l’Université de Neuchâtel, elle a obtenu son Master en journalisme et communication à l’Université de Genève. Elle a notamment travaillé à «Canal Alpha» et à la «RTS». Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.