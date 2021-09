Certificat Covid et culture - «On a diabolisé les salles de spectacle»

Certificat Covid et culture





S’il est lui-même vacciné, Patrick de Rham, directeur du théâtre de l’Arsenic à Lausanne, voit d’un très mauvais œil l’arrivée du pass sanitaire dans des lieux culturels qu’il souhaite les plus inclusifs possibles. Même s’il s’attendait aux mesures annoncées mercredi, le responsable du centre d’art scénique contemporain ne goûte pas ce filtre sanitaire décidé hier par le Conseil fédéral. Il a accepté de s’en expliquer. Interview.

Comment vous positionnez-vous en tant que directeur de théâtre face aux mesures décidées par le Conseil fédéral?

Pour nous, c’est très compliqué. D’un point de vue pragmatique, à l’Arsenic, l’âge médian de notre public est de 30 ans et l’on sait que la population des 20-40 ans n’est que très partiellement vaccinée. Cela nous incite donc à exclure beaucoup de personnes et pose la question d’un service public universel, pour tout un chacun. Un principe défini par l’Unesco et qui ne sera pas respecté. Les droits fondamentaux sont entravés.