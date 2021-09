Cas médical exceptionnel – «On a failli tirer au sort pour savoir qui donnerait son rein à papa» Pour sauver leur père, deux sœurs et un frère, tous compatibles, ont dû choisir qui se ferait opérer. La question du don d’organes facilité est en discussion à Berne. Emmanuel Borloz

Carla Catterini (à gauche) va donner un rein à son père (au centre). Son frère Benny et sa sœur Clara étaient également compatibles. 24 HEURES

Le coup de téléphone que Carla Catterini attend «avec impatience» peut tomber à tout moment. Au bout du fil, le Centre de transplantation d’organes (CTO) du CHUV lui annoncera le jour prévu pour deux opérations cruciales pour la famille d’origine italienne: la sienne ainsi que celle de son père, Maurizio Bittarelli.

Deux interventions intimement liées car Carla Catterini s’apprête à donner l’un de ses reins à son père. «Il m’a donné la vie. Aujourd’hui, je lui rends la pareille», sourit-elle.

La quadragénaire raconte son histoire dans le salon de l’appartement familial, à Lausanne, assise entre son père et sa sœur, Clara Fierro. La conversation a beau être sérieuse, l’ambiance est détendue, la complicité évidente. Quelques minutes plus tard, Benny Bittarelli, le frère, fait son entrée et s’installe.