Retards de livraisons – On a frôlé la pénurie d’Aromat Certaines enseignes ont connu des couacs dans l’approvisionnement de l’emblématique condiment. Émoi en Helvétie! Ivan Radja

Knorr a connu des retards de livraison, et Migros a livré un bras de fer sur les prix. BZ

Onde de choc pour les amateurs du plus helvétique des condiments. Il y a une dizaine de jours, la célèbre boîte jaune, vert et rouge, frappée du petit lutin de Knorr, venait à manquer dans les rayons. En cause, des retards de livraison, selon l’explication d’Unilever, groupe qui a racheté Knorr. La pénurie n’était pas uniforme sur tout le territoire, mais la perspective de voir un produit emblématique manquer à l’appel a gelé les papilles de plus d’un patriote!