Football – «On a gagné, merci pour les trois points» Giorgio Contini a apprécié à sa juste valeur la victoire «tactique» des siens contre Grasshopper, vendredi soir à la Pontaise. Robin Carrel

Le coach lausannois Giorgio Contini. KEYSTONE

Giorgio Contini, que retenez-vous de ce match?

C’est un match qu’on a bien géré, surtout au niveau tactique. On a commencé avec deux attaquants, pour aller les chercher un peu plus haut. C’était voulu. En deuxième mi-temps, on est retourné dans notre système en 4-4-1 (sic... 4-2-3-1 en vrai) et c’est ça qui nous a donné la transition pour Dan Ndoye et on a eu de bonnes occasions. Aujourd’hui (ndlr: vendredi), c’était un match pas seulement physique, mais où la tête devait être présente. Je suis content que les joueurs aient répondu.

Cette victoire est quasiment synonyme de promotion en Super League?

Mathématiquement, pas encore. Alors il faut quand même, encore, aller chercher un point ou une victoire à Vaduz. Ça, on va le faire. Et quand ce sera fait, on va le fêter.

Il y a un certain soulagement ce soir, chez vous, avec ces quatre victoires de suite?

Moi je suis toujours soulagé, parce que je sais ce que je travaille. C’est clair que, dans le vestiaire, pas tout le monde... Mes joueurs sont toujours très concentrés et savent exactement comment se passent ces saisons, qui peuvent être compliquées. Il peut y avoir une phase où tu ne gagnes pas, où tu peux perdre, des fois. Mais quand même... Je pense qu’on était un peu trop bien avec les victoires enchaînées les premiers six mois. Et je comprends les spectateurs qui aimeraient voir toujours des 5 ou 6-0. Mais ça ne peut pas toujours être le cas. Aujourd’hui, on peut dire qu’on a vécu six premiers mois extraordinaires à Lausanne. Et la phase compliquée, on l’a bien passée. On a depuis retrouvé le chemin de la victoire.

Ces changements tactiques, depuis peu, c’est pourquoi? Pour mieux exploiter le potentiel de votre équipe?

Ah non, parce que je connais son potentiel! C’était surtout pour empêcher l’adversaire de jouer. Il ne nous attendait pas comme ça. Lors de la première mi-temps, ils ne sont pas sortis si facilement avec le ballon, parce qu’on savait que Salatic gérait tranquillement le cuir et sa défense. C’est pour ça qu’on a fait ce choix avec Turkes et Zeqiri en pointe. En deuxième mi-temps, on a retrouvé notre système (ndlr: 4-2-3-1) pour changer un peu notre attitude de jeu et ç’a bien donné. Parce qu’on a trouvé une bonne transition avec Dan Ndoye et Andy Zeqiri, on a retrouvé le jeu qu’on connaît. A la fin, je suis content qu’on ait réussi à marquer enfin à la 90e. Parce qu’on a encaissé un ou deux buts de loin ces derniers temps. Pour une fois, c’est pour nous et ça tombe bien.

Vous avez parlé de retour de la confiance, mais ce n’est pas tellement ce qu’on a vu...

Je suis désolé si vous pensez toujours aux matches quand on gagnait 5-0... Ce soir, ce n’était pas un bon match, mais vraiment, ça m’est égal. On a gagné. Merci pour les trois points.