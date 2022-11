Repas de fin d’année – On a goûté un «faux gras» maison, et c’est surprenant À l’occasion de la Journée mondiale contre le foie gras, une dégustation avait été organisée à Genève en compagnie de personnalités romandes. Verdict. Joel Espi

Visuellement, ce «faux gras» sur pain d’épice artisanal et accompagné d’un chutney de canneberge ressemble à du pâté très onctueux. STEEVE IUNKER

On connaît son substitut végétal sous différentes appellations, souvent non dénuées d’humour: «Joie gras», «Sans foie ni l’oie» ou encore «La bonne foi». Des noms qui cachent autant de recettes censées remplacer l’incontournable foie gras des fêtes de fin d’année. Jeudi déjà, Nestlé lançait sa version à base de soja et de noix de cajou, le «Voie gras».