Vital été (29/41) – «On a la vie devant nous, mais la danse, c’est maintenant ou jamais» Achim de la Jara et Hugo De Bernardis, 19 et 23 ans, partagent la même vocation. Rencontre au studio de danse Fusion, où ils suivent la filière pro intensive. Alice Caspary

Dans le studio de danse Fusion au cœur de Lausanne, les deux jeunes danseurs Hugo De Bernardis (à g.) et Achim de la Jara se préparent à une carrière professionnelle. Vanessa Cardoso

Visible depuis cette terrasse perchée en plein cœur de Lausanne, l’entrée du studio est grande ouverte: le lieu se veut accueillant et la canicule dicte sa loi. Dans le flot ambiant des discussions fusent des rires. Ce sont ceux d’Achim de la Jara et Hugo De Bernardis. L’excitation des deux danseurs est palpable. Le duo est déjà habité par l’aventure qui les attend. En septembre, ils déménageront à l’étranger pour trois ans, afin d’intégrer des écoles de danse professionnelles. L’un à Barcelone, l’autre à Liverpool. Et c’est à Fusion qu’ils se sont formés.