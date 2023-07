Commerçants du quartier CFF – «On a l’impression d’être l’enfant non désiré de Morges» Entre enseignes fermées et arcades vides, les restaurateurs de la promenade de Castellane sont amers, un an après l’inauguration d’un secteur qui devait cartonner. Marine Dupasquier

La météo peu clémente du week-end dernier n’a pas aidé à remplir les établissements. Florian Cella

Sur le papier, le quartier des Halles a tout pour plaire. Idéalement située à proximité de la gare et du centre-ville, cette zone piétonne agrémentée de terrasses arborisées incite à la flânerie. Pourtant, la fermeture récente de deux enseignes de la promenade de Castellane et la présence d’arcades vides interrogent. Près d’un an après son inauguration, le «petit Flon» de Morges est-il un flop?