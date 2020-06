Série policière – «On a l’impression que la réalité nous rattrape» Avec «Toxic», en cours d’écriture, les cinéastes Stéphanie Chuat et Véronique Reymond imaginent les effets d’un virus dans les eaux du Léman. Adrien Kuenzy

«Toxic» est une large investigation policière mêlée d’un drame écologique qui questionne chacun sur son rapport à l’environnement. Sophie Brasey

En débarquant dans un petit village des Alpes vaudoises, on comprend pourquoi les deux réalisatrices Véronique Reymond et Stéphanie Chuat ont choisi ce lieu pour travailler durant la pandémie. Elles y attendent la sortie de leur nouveau film «Petite sœur», reportée en septembre, après l’avoir présenté il y a quelques mois au Festival de Berlin. Ici, le soleil illumine les versants de montagnes, le calme règne et l’air est pur. Dans ce cadre idyllique, les deux Lausannoises, acclamées pour leur documentaire «Les Dames» (2018), remuent ciel et terre pour avancer dans leurs projets, malgré la profession mise en veille.