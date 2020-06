Jeunes en rupture – «On a pire maigri parce qu’on mangeait rien» Trois adolescentes ont été mises à la porte du foyer Transition ados en pleine pandémie, alors que l’établissement vit une crise sans précédent Camille Krafft

Devant l’hôtel Mila, Léna et Zoé* nous ont donné rendez-vous devant l’hôtel du centre de Lausanne où loge l’une d’entre elles. VANESSA CARDOSO/24HEURES 24 HEURES

Elles sont trois, 17 ans, à peine plus costaudes que des moineaux, des piercings et des sourires d’enfants, où pointent quelques bagues. Elles balancent des mots d’argot qu’on leur demande de traduire, et ça les fait marrer. Nous nous sommes donné rendez-vous sur la minuscule terrasse ensoleillée d’un hôtel situé au centre de Lausanne. On les sent fébriles, remontées, impatientes de pouvoir raconter. Pour préserver leur identité, nous les appellerons Mila, Léna et Zoé.