Terrorisme en France - «On a pu aller au bout des choses, on sait quasiment tout»

Comment abordez-vous cette échéance?

Ce sera un procès hors normes, avec une dimension internationale inédite. Les investigations ont concerné quatorze pays européens ainsi que les États-Unis. C’est du jamais vu dans l’histoire de la coopération judiciaire. Le dossier est colossal, et à la différence des enquêtes sur les attentats de «Charlie Hebdo» et de l’Hyper Cacher, les policiers et magistrats ont pu aller au bout des choses: on sait quasiment tout, on a identifié tout le monde, les décideurs, les acteurs…