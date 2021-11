25 ans plus tard - On a retrouvé les inconnus en photo

Vingt-cinq ans plus tard – On a retrouvé les inconnus en photo À la suite de notre avis de recherche, de nombreuses personnes se sont reconnues sur les clichés des années 1990. Elles partagent quelques-uns de leurs souvenirs. Catherine Cochard

Payerne, le 10 novembre 2021. Plusieurs personnes qui se sont reconnues sur les photos de 1996 ont repris la pause pour notre photographe dans le même appartement qu’il y a vingt-cinq ans. Ici, Lyse à gauche et Stéphanie à droite. Patrick Martin. Lyse et Stéphanie il y a 25 ans. Patrick Martin De gauche à droite: Stéphanie, Sabrina, Valentine, Carole, Alain, Lyse, Valérie et Fanny. Patrick Martin 1 / 7

Vous avez été nombreuses et nombreux à nous écrire à la suite de l’avis de recherche que nous avons publié la semaine dernière pour retrouver les personnes sur des images datant des années 1990 et retrouvées fortuitement par une Lausannoise. «Je me suis bien amusée en regardant les photos de votre article, indique Pauline. Elles m’ont replongée dans une jolie époque!» Pareil pour Johann: «Je ne sais pas si vous avez déjà retrouvé les hurluberlus sur ces photos mais je peux presque tous les nommer et même vous dire où ces images ont été prises!»