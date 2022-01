Il est rare que trois personnes se prénomment Melchior, Balthasar et Gaspard au sein de la même entreprise. C’est le cas chez Helvetas.

On a retrouvé les Rois mages, et ils font toujours le bien

Melchior Lengsfeld , Balthasar Stammbach et Kaspar Schmidt (de gauche à droite) viennent en aide aux personnes les plus défavorisées de la planète, comme les Rois mages pour l’Enfant Jésus, mais sans myrrhe, sans or et sans encens.

Côtoyer un Melchior dans son entreprise, c’est rare. Un Melchior et un Gaspard, encore plus. Alors réunir sous une même enseigne un Melchior, un Gaspard et un Balthasar, cela relève d’un véritable exploit au XXIe siècle.

D’autant plus que ces trois Rois mages font toujours le bien autour d’eux. Qu’ils œuvrent à Zurich, comme Melchior Lengsfeld et Balthasar Stammbach, ou à Lima au Pérou, comme Kaspar (le pendant allemand de Gaspard) Schmidt, ils viennent en aide aux personnes les plus défavorisées de la planète, au sein de l’organisation de coopération au développement Helvetas.