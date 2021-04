Lutte contre le Covid-19 – On a testé le vaccinodrome de Beaulieu à Lausanne Le centre a ouvert ses portes ce lundi matin aux quinquagénaires Vaudois. Ce qui les attend à l’intérieur? Un vrai parcours fléché et, au bout, une première dose de Moderna. Laurent Antonoff

Il n’y avait pas encore foule ce lundi matin au centre de vaccination de masse à Beaulieu. Laurent Antonoff

Franchement, je pensais que nous serions bien plus nombreux, nous les quinquagénaires Vaudois désormais éligibles à la vaccination contre le Covid-19, à nous présenter au vaccinodrome de Beaulieu en ce lundi matin.

«Nous sommes en rodage, mais quand nous aurons atteint la vitesse de croisière, nous pourrons recevoir 2000 personnes par jour, et 1000 le dimanche», me rassure un membre de la protection civile. Avoir réussi à décrocher un rendez-vous en ce premier jour d’ouverture est d’autant plus inespéré. Il faudra que je pense à jouer au loto.

La piqûre est au bout du couloir