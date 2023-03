Crise en Israël – «On a tous réalisé que c’était le début de la dictature» Face à la grève générale et la pression de la foule rassemblée lundi devant la Knesset, Benyamin Netanyahou a annoncé un report de quelques semaines de la réforme contestée de la justice. Alice Froussard - Jérusalem

Toute la journée, lundi, une foule de manifestants était réunie devant le parlement, suspendue à une annonce du premier ministre. Jérusalem, 27 mars 2023. HAZEM BADER / AFP

Un parfum de révolution se répand aux abords de la Knesset à Jérusalem. Dans la foule galvanisée, des jeunes, des personnes plus âgées, des familles, des Israéliens de gauche comme de droite. Les chants retentissent et une marée de drapeaux bleu et blanc s’agite. Aux slogans «Non à la dictature», certains répondent «Démocratie». Près de trois mois après le début des manifestations contre la réforme de la justice en Israël – qui vise à réduire la capacité d’actions des juges de la Cour suprême – la mobilisation semble avoir atteint son paroxysme: selon la police, ils étaient près de 100’000 à Jérusalem.