Jean Villard-Gilles a gravé ce surnom dans nos mémoires d’écoliers: Jean Rosset. «L’hymne au soleil vaudois» figurait à la page 60 de la première édition du «Chanson vole 1», un autre Jean Rosset peut en témoigner. «À la fin des cours de musique, quand le prof demandait ce que la classe voulait chanter, tout le monde scandait: «Page 60, page 60!»

L’ingénieur forestier homonyme, inspecteur cantonal des forêts vaudoises depuis 2019, se souvient en souriant de ses années au collège de Béthusy. «C’était bienveillant de la part de mes camarades.»

C’est quelques années auparavant, alors qu’il a déjà 10 ans, qu’il prend conscience de son illustre identité. «Une voisine de mon âge était arrivée tout agitée un mercredi après-midi chez nous, raconte-t-il. Elle m’a dit: «Il y a un truc incroyable, viens écouter!» La fillette possédait un précieux tourne-disque, et sur un vinyle, la chanson de Jean Villard-Gilles. «ça tombait du ciel!»

Hymne au soleil vaudois Afficher plus Le chansonnier-poète Jean Villard-Gilles a popularisé le nom patoisant du soleil vaudois. LMS Salut! Jean Rosset.

Tu es beau, tu es frais,

Quand tu sors de la nuit,

Sur l’alpage,

Hors du gouffre obscur,

Tu vas sauter le mur,

Te voilà, mon joli,

Dans l’azur!

C’est le jeun' printemps,

Un p’tit vent frivolant.

Allons les enfants,

À l’ouvrage!

Salut! Soleil neuf!

Comme l’œil, comme l’œuf,

Tu es frais, tu me plais,

Jean Rosset! Ô roi des étés,

Tu répands ta clarté

Bravement jusqu’au soir

Sur la vigne.

Toujours plus ardent,

Tu mords à pleines dents

Cette chair du terroir,

Belle à voir!

Au coup de midi,

Parfois l’on te maudit.

Au travail, pardi,

L’on rechigne.

Mais toi, si l’on dort,

Tu poursuis ton effort.

Le secret du succès:

Jean Rosset! Quel que soit ton nom,

Phébus, Jean Bourguignon,

Tu es, fier compagnon,

Un dieu mâle!

Ces pauvres Germains

T’ont mis au féminin,

Comprendront jamais rien

C’est certain!

Il est vrai, grand fou,

Qu’ils ne t’ont pas beaucoup.

Tu es mieux chez nous,

Mon étoile!

Soleil de Paris,

De Lavaux, du Midi,

Mon ami guilleret,

Jean Rosset! Quand l’automne vient,

Tout est mûr, tout est bien:

C’est le temps virgilien

Des vendanges.

Tu mets ton habit,

Ton gilet cramoisi,

Ton manteau de Paris

Tout fleuri.

Dans le ciel plus lourd

D’un pathétique amour,

C’est ton dernier tour.

Puis tout change;

Le soir qui descend

Va délivrer le vent.

C’est mauvais, tu le sais,

Jean Rosset! L’hiver dépouillé,

Le grand ciel est mouillé

Et le gel fait craquer

Les vieux arbres.

Phébus n’est pas bien,

Ce froid ne lui vaut rien,

Son pauvre œil, le matin,

Est éteint.

Parfois même, il fuit,

Longue sera la nuit,

Plus dur notre ennui

Que le marbre,

Si le vin nouveau

N’avait gardé bien chaud

Ta vigueur, ton reflet,

Jean Rosset!

Dans le souvenir du forestier, ses parents n’avaient pas la référence. Et puis, sa mère avait prévu un autre prénom – également très lié à la tradition vigneronne vaudoise! – Jean-Louis. «En 1964, il n’y avait pas d’échographie et ma mère pensait attendre un seul enfant. Comme nous étions jumeaux, j’ai hérité du Jean, et mon frère du Louis.»

Adulte, Jean Rosset a rarement été interpellé au sujet de son nom. «J’ai étudié à Zurich et mes copains ne connaissaient pas du tout.» Il sourit en revanche à l’évocation de la presse locale, où chaque manifestation de plein air avait droit au titre «Jean Rosset était de la partie». Un rapide tour dans nos archives témoigne que «24 heures» en usa et abusa…

Aujourd’hui, il lui semble que peu de monde connaît encore vraiment cela. Et le forestier d’admettre que ce nom «tombe assez bien» compte tenu de sa fonction de Monsieur Forêts. «Il y a de rares allusions sympathiques. Je me dis que mieux vaut porter ce nom-là qu’autre chose!»

Djan le rouquin

On ne peut pas dater l’origine de Jean Rosset, mais sa popularisation par Jean Villard-Gilles en a fait le soleil des vignerons. En témoigne «Le carnet de Jean Rosset», une chronique quotidienne des vendanges signée J.R. parue dans la «Feuille d’Avis de Lausanne» en octobre 1971. Le patoisant urbigène Bernard Gloor, auteur du «Langage des Vaudois» (Éd. Cabedita 2015), rappelle que la personnification de certains éléments naturels était fréquente. «Le patronyme Rosset (qu’on décline aussi en Rousset et Rousseau) a trait à la couleur des cheveux, le roux, qui rappelle le soleil», nous dit-il. Sans pour autant que ce roux n’ait de connotation sulfureuse.

Quant au prénom, «Djan» en patois? «Le calvinisme vaudois, qui voulait rompre avec le catholicisme, préconisait de ne pas donner de noms de saints aux enfants, explique Bernard Gloor. Seuls les quatre évangélistes – Matthieu, Marc, Luc et Jean – échappaient à la règle.» À ces saints, ils préféraient les figures de l’Ancien Testament. «C’est pour cela que l’on trouve autant d’Abram, d’Adam et de Samuel dans nos arbres généalogiques.»

Bourguignon, Phébus, Galarneau…

Jean Rosset ne traverse pas les frontières cantonales, même si Gilles a fait sonner ses trois cloches à Paris. En France, le soleil se nomme plutôt Jean Bourguignon, ou Bourguignon tout court. Il semblerait que ce soit les marins qui lui ont donné ce nom, avant qu’il ne se propage dans le pays, lit-on dans un article paru en 1992 dans «Le Québec Français». On y apprend aussi que l’astre a porté d’autres sobriquets: Pol ou Colin dans le Nord, Michaud en Mayenne, Vaganay à Lyon, Durand dans le Dauphiné…

Au Québec, on l’appelle Galarneau: un patronyme de la côte atlantique française dérivé du mot «galerne», un vent humide et froid, bien connu des marins et qu’on peut lire dans les textes de Rabelais et George Sand notamment. Arrivé en Nouvelle-France au XVIIe, le vent du nord-ouest reste mais vient des terres, non de la mer: ainsi, il n’apporte pas d’humidité, mais du sec et chasse les nuages pour faire apparaître Galarneau! Bien avant ces patronymes «modernes», on trouve le surnom Phébus (Phoibos) – «le brillant» – pour désigner le soleil grec et romain, lié au dieu Apollon.

