À la barre du Théâtre du Jorat – «On aimerait pouvoir baisser le prix des places» Capitaines de la Grange sublime depuis le printemps, Ariane Moret et Nathalie Langlois, livrent leur regard sur les défis qui les attendent. Interview. Natacha Rossel

Nathalie Langlois et Ariane Moret, codirectrices du Théâtre du Jorat, veulent développer des formes plus contemporaines. Chantal Dervey

Capitaines du Théâtre du Jorat depuis le printemps dernier, Ariane Moret et Nathalie Langlois se divisent les tâches – artistique pour la première, administrative pour la seconde – mais partagent une même vision pour la Grange sublime: «Populaire, poétique, pointue». En décembre, le binôme dévoilera sa première saison, assortie de ses gageures: renouveler et fidéliser le public, jouer aux équilibristes pour maintenir les finances à flot et mener à bien la restauration de la bâtisse, dont les plans ont été dévoilés ce mardi.