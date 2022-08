Abo Rencontre avec des bergers – «On aspirait à une vie simple et un métier qui ait du sens» Le retour du loup les a remis sur le devant de la scène: les bergers veillent seuls sur les troupeaux au cœur de la montagne. Un jeune couple nous raconte son quotidien.

Tino, 26 ans, termine sa formation de berger. Avec sa compagne Josephine, ils accomplissent leur dernier stage sur l’alpage, où ils s’occupent de 400 moutons.

Noriane Rapin

En arrivant au chalet de la Savoleyre, sur un balcon accroché à la pente entre Rossinière et la vallée de L’Hongrin, il faut enjamber un fil électrifié et pousser une barrière en bois pour se retrouver devant la porte de la cabane plus que centenaire. Cet après-midi-là, on y rencontre Josephine, 25 ans, qui prépare le repas du soir au feu de bois, et son fils d’une année qui babille dans ses bras.