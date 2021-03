Football – «On aurait voulu marquer plus de buts» Tout comme les deux sélectionneurs, Breel Embolo revient sur la victoire de la Suisse en Bulgarie. Heureux, mais déçu par la seconde période. D. V. / R. C.

Breel Embolo dans les bras de Kevin Mbabu après son ouverture du score. AFP

Là où la Suisse se serait contentée d’une magnifique victoire à Sofia, pour lancer parfaitement sa campagne qualificative pour le Mondial 2022, il y a maintenant des envies d’absolu. C’est la philosophie de la sélection de Petkovic: ne pas se contenter des acquis, en vouloir toujours plus. Alors battre la Bulgarie 3-1 chez elle, c’est bien. Mais Breel Embolo a quelques regrets.

«Bien sûr que je suis heureux, de mon but, de la victoire, explique-t-il. Nous avons fait ce que nous voulions faire. Mais il y a eu cette seconde mi-temps, que nous avons mal commencée. Ce but bulgare. Dans l’idéal, on aurait voulu marquer plus de buts, un ou deux de plus, cela peut être important au décompte à la fin.»

L’attaquant voit loin, mais il n’a pas tort. Ce souci du mieux guide l’équipe. Et Vladimir Petkovic le sait. «Il faut prendre cette performance pour travailler les prochains jours, dit-il. Nous avons très bien joué au début. Nous avons eu un peu peur en début de deuxième mi-temps, il y a eu cette erreur. Que cela vienne de Freuler ou d’un autre, cette faute ne doit pas se produire. Mais je suis très content de mon équipe. Ces quelques frayeurs ont permis de voir une réaction: sous le pressing bulgare, nous étions capables de ressortir le ballon avec notre jeu de passes.»

Les mots de Vladimir Petkovic: «La différence s’est faite dans les vingt premières minutes. On est bien entrés dans le match et on a mis beaucoup de pression. On s’est bien projetés vers l’avant. On a été très concrets et ça a fait peur à l’adversaire. On aurait pu en mettre plus, notamment sur le penalty oublié. On a un peu eu peur au début de la deuxième mi-temps, ça nous a fouettés, car on a déjà vécu ce scénario. Sur le coup franc dévié à 1-3, par exemple… On a trouvé une bonne recette, en allongeant le jeu certaines fois. Je suis très content de mon équipe. On a vu la vraie Bulgarie en fin de rencontre, avec un bon pressing, elle s’est battue. J’ai entendu de la télé que c’était un record. Je voulais qu’on l’écrive et qu’on puisse arrêter là-dessus. Mais on voulait aussi entrer sérieusement en deuxième mi-temps, car on ne sait jamais ce qui peut arriver.»

Les mots d’Aysen Petrov, sélectionneur de la Bulgarie: «Ce n’est clairement pas un bon résultat. Il y a plusieurs raisons à cela: beaucoup d’erreurs d’enfants et une très mauvaise entrée dans le match. On ne travaille avec eux que depuis trois jours et il y a pas mal de débutants dans ce groupe. La Suisse est une très bonne équipe et ç’a été dur pour nous d’affronter de tels joueurs. On peut me critiquer moi et mes joueurs, mais les Suisses, par exemple, travaillent avec le même groupe depuis sept ans. On n’a maintenant que deux jours pour préparer la venue de l’Italie. Les Suisses jouent dans de bonnes équipes de bons championnats et c’était difficile de réussir à revenir dans le match après une telle entame. On n’a qu’un joueur dans une ligue de haut niveau et il n’était pas là. Je suis désolé de ne pas avoir fait mieux. On leur a montré trop de respect et on a fait des erreurs qu’on ne peut pas se permettre à ce niveau.»