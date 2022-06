Festival Zimix à Lausanne – «On célèbre la diversité musicale africaine. Venez!» Mario Momo Kenfack organise la 2e édition d’un festival qui ne s’adresse pas seulement à un public africain. L’occasion pour lui de casser les codes et d’expliquer pourquoi. Thérèse Courvoisier

Le Camerounais Mario Momo Kenfack est manager de projet aux CFF à la ville et a à cœur de faire partager la diversité musicale africaine dans toute la Suisse. Après le Métropole le 25 juin, son festival occupera l’Arena à Genève en 2023. MOMO KENFACK/DR

Pourquoi, lorsque l’on voit une affiche pour un festival de musique brésilienne, nous imaginons une soirée qui dépayse et fait bouger un public de toutes les origines, alors que lorsque l’on voit le même genre d’affiche pour un festival de musique africaine, on a tendance à croire qu’on ne fait pas partie du public cible?

Montrer «patte blanche»

Mario Momo Kenfack est Camerounais. Il est venu en Suisse à 19 ans pour faire des études. Si aujourd’hui il a à cœur de faire connaître la diversité musicale africaine à toute l’Europe – le bonhomme voit grand! –, il sait qu’il doit franchir patiemment tous les échelons en ce qui concerne l’organisation de concerts et de son festival, et «montrer patte blanche», une expression qui le fait d’ailleurs bien marrer.

Zimix, ce n’est donc pas un festival de musique africaine pour les Africains? Non! Zimix a justement pour but de faire connaître la musique de notre continent au plus grand nombre. La culture africaine est en pleine expansion et l’offre musicale en Suisse est extrêmement diversifiée, mais notre musique est souvent reléguée à quelques petites scènes dans de grands festivals.

En 2021, Fally Ipupa devient le premier artiste de l’Afrique, zone francophone, à atteindre les milliards de vues sur YouTube . DR

Comment expliquez-vous ce déficit d’image? Je le constate plus que je ne l’explique. J’ai été chauffeur de taxi pour payer mes études et devenir manager de projet aux CFF. J’ai discuté avec des clients qui me répétaient qu’ils adoraient la musique africaine, mais que les concerts ici étaient mal, ou pas du tout organisés. C’est une scène plutôt underground. J’ai créé ma société MKC Events en 2015, commencé par des soirées de gala, des concerts, puis Zimix l’année dernière à Renens. Toujours avec les mêmes piliers: la satisfaction du public, celle des partenaires, le respect des normes et la sécurité de l’artiste. Avec sérieux et patience, on grandit. Je suis le premier organisateur africain à monter un festival à la salle Métropole. C’est une belle reconnaissance pour moi. L’année prochaine, Zimix sera à l’Arena à Genève.

La star Fally Ipupa

Avec quelle affiche comptez-vous attirer la population locale? Je comprends très bien que les stars africaines ne sont pas encore connues ici. Nous voulons proposer des artistes d’ici comme Karter et Marcus Lyon, mais aussi de très grands noms, comme Fally Ipupa. Il est Congolais, ambassadeur de l’Unicef et a chanté lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations de football. C’est l’une des stars de l’afropop les plus connues au monde. Sa venue ici est un événement. Il y aura encore le Tanzanien Diamond Platnumz qui fait du bongo flava. Nous célébrons la diversité musicale africaine. Venez!

Thérèse Courvoisier est rédactrice à la rubrique culture & magazine de 24 heures. Après presque 20 ans dans le journalisme sportif, elle se spécialise dans les portraits et sujets société. Plus d'infos

