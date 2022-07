Concert en faveur des Ukrainiens – On demande cent musiciens pour jouer à l’Arena Ingénieur au CERN, Tomasz Gadek invite amateurs et amatrices à constituer un groupe de rock géant. Le show aura lieu le 3 septembre, les gains de la billetterie seront reversés à l’association Ukraine Aid. Fabrice Gottraux

La Geneva Arena peut accueillir jusqu’à 8000 spectateurs. PIERRE ALBOUY

Réunir le «plus grand groupe de rock au monde» pour collecter des fonds en faveur des réfugiés ukrainiens: telle est la proposition de Tomasz Gadek, ingénieur au CERN, qui a pris sur lui de louer l’Arena, l’une des salles de concert les plus importantes de la région, ceci à des fins humanitaires.

Abo Réfugiés à Genève Quand l’accueil se passe bien, naît une histoire forte Ce projet ambitieux demande la participation d’une centaine de musiciens, amateurs et amatrices de Suisse romande. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 août. Le concert aura lieu le 3 septembre prochain. Le répertoire? «Seven Nation Army» des White Stripes, «Killing in The Name» de Rage Against The Machine, et «Happy Together» des Turtles, huit chansons au total. Un invité ukrainien, le groupe The Hardkiss, pourrait rejoindre cet immense band sur scène.

Voilà pour l’«entertainment». Les finances à présent: les donations seront ouvertes durant le concert, tandis que les bénéfices de la billetterie, de 59 fr. 50 à 129 fr. 50 l’entrée selon le placement, seront reversés à l’association Ukraine Aid, crée au début du conflit par Tomasz Gadek.

Le jeune trentenaire d’origine polonaise a déjà réussi un premier rassemblement le 19 juin dernier au Victoria Hall, avec une prestation de l’Harmonie nautique, également au bénéfice de l’aide aux réfugiés ukrainiens (voir sur le site d’Ukraine Aid).

Le premier concert d’Ukraine Aid aux bénéfices des refugiés ukrainiens s’est tenu au Victoria Hall le 19 juin 2022 avec l’Harmonie nautique, avec un gain de 15’000 francs. Debout, à gauche au micro, l’initiateur du projet, Tomasz Gadek, 32 ans. AGNIESZKA WOLSKA

Après le classique, le rock. L’orchestre géant de l’Arena a pris pour modèle le projet Rockin’1000, lancé en 2015 en Italie. En faisant jouer par mille instrumentistes un titre des Foo Fighters, les initiateurs avaient convaincu le groupe américain de se produire dans la ville de Cesena, en Émilie-Romagne. Depuis, le concept a essaimé, jusqu’à cette prestation au Stade de France en mai 2022 face à 50’000 spectateurs.

D’un divertissement pur et dur, on migre à présent vers l’acte humanitaire. «Mais pour faire jouer mille musiciens, il nous faudrait un stade!» constate Tomasz Gadek. La voilure sera donc plus modeste. Quoique, cela fait toujours beaucoup de monde. Concernant le concert à l’Arena, la répartition des «pupitres» suit les proportions suivantes: quatre pianistes, dix batteurs, douze bassistes, vingt-quatre guitaristes et quarante-huit chanteurs, c’est un minimum.

«Nous pourrons aider au moins 50 familles de réfugiés ukrainiens, voire le double.» Tomasz Gadek, fondateur de l’association Ukraine Aid, organisateur du «Rockin’1000» le 3 septembre à l’Arena.

Si l’Arena peut accueillir jusqu’à 8000 personnes, Tomasz Gadek espère écouler un minimum de 2000 billets pour rentrer dans ses frais, sachant qu’il faudra cependant réunir entre 3000 et 4000 personnes pour dégager un bénéfice à même de financer l’aide humanitaire souhaitée.

«Nous pourrons aider au moins 50 familles de réfugiés ukrainiens, voire le double. Ceci pour une aide à l’hébergement, également pour donner aux réfugiés des cours d’anglais. Beaucoup de femmes se retrouvent avec leurs enfants seules loin de chez elles et restent sans aucunes ressources financières, car elles ne peuvent travailler. La langue en particulier est un obstacle que ces personnes doivent surmonter pour retrouver un emploi.» Grâce au premier concert au Victoria Hall, Ukraine Aid a pu amener son soutien à sept familles en Suisse comme dans le reste de l’Europe.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.