Récit – «On développe presque une paranoïa» Marc est infirmier en psychiatrie. Aux pathologies psychiques et somatiques s’ajoute désormais le poids du Covid. Et le spectre de la contamination. Aurélie Toninato

Genève, le 23 novembre 2020. HUG: rencontre avec Marc Vuilleumier, infirmier de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise devant son unité de soins. Ne pas archiver, merci. Photo: LAURENT GUIRAUD. Laurent Guiraud/ Tamedia

Elles et ils sont infirmières, médecins, aides-soignants, physiothérapeutes. Après avoir affronté la première vague, ils sont repartis au front pour la deuxième. On a dit leur épuisement, leur abnégation. Les syndicats ont rappelé cette semaine que les contraintes liées au Covid étaient venues s’ajouter à des «charges toujours plus lourdes et complexes», au manque d’effectifs et de valorisation. Des professionnels de l’hôpital, d’EMS, de l’IMAD et d’une clinique ont accepté de raconter une semaine de ce «marathon» commencé ce printemps.

Depuis le début de novembre, ses jours sont des nuits. Du soleil, il n’entrevoit qu’une poignée de rayons, le matin à travers ses paupières fatiguées et le soir en s’entraînant pour un semi-marathon repoussé. Marc Vuilleumier, 27 ans, est infirmier en psychiatrie aux Hôpitaux universitaires de Genève à l’UPHA (Unité hospitalière de psychiatrie adulte). «Nous regroupons une double expertise, à la fois psychiatrique et somatique, c’est particulier parce qu’en général les deux sont séparés.» Le service prend en charge un large éventail de patients, du schizophrène souffrant d’un cancer au polytraumatisé après une tentative de suicide à une personne souffrant d’un handicap mental ou d’un trouble du comportement alimentaire sévère.

Tentatives de suicide

Cet été, l’unité n’a pas connu d’accalmie. «On a accueilli de nombreux patients qui présentaient des troubles anxieux majeurs et des dépressions. Et surtout, un grand nombre de personnes qui ont fait une tentative de suicide par des moyens violents. C’était lourd.» Puis la deuxième vague a déferlé et il a fallu rouvrir le secteur Covid. À la complexité des pathologies psychiatriques et somatiques se sont ajoutées celle du virus et l’ombre anxiogène de la contamination.

En novembre, alors qu’un tiers de l’équipe est absent pour quarantaine ou isolement, que les intérimaires et les remplaçants ne sont pas familiarisés aux spécificités de l’unité, Marc est devenu noctambule à plein temps, à raison de séries de trois à quatre nuits, jusqu’à la mi-décembre. Avec ses trois ans et demi de pratique, l’infirmier est déjà considéré comme un «expérimenté». Le titre l’assigne souvent aux nuits, où les effectifs se limitent à deux personnes – voire trois – contre cinq à six en journée pour une quinzaine de patients. Ces heures sont généralement plus calmes, mais à deux, le moindre imprévu devient un défi, «entre crises d’angoisse ou de sevrage, état de santé qui se dégrade. Il faut aussi assurer des soins de nursing (changer les draps mouillés, vider une sonde), entre autres.»

C’était super de nous applaudir mais on a surtout besoin que tous respectent les mesures de précaution.

Sa «semaine» débute un samedi, à 22 h. Les sept minutes qui séparent son logement de l’Hôpital sont parcourues à pied, sans empressement, car il les passe au téléphone avec sa mère, qu’il n’a pas vue depuis un mois et demi. Il arrivera à l’UPHA avec un quart d’heure d’avance, comme d’habitude, pour faire le point avec l’équipe de jour. Cette nuit-là, l’unité compte treize patients, dont quatre ont le Covid. Marc dispense les soins sous un lourd équipement, une étuve qui fait suer et suffoquer. «C’est indispensable, même en urgence. Un patient atteint de démence qui a le Covid ne va pas forcément comprendre la nécessité de porter un masque. Certains ont une distorsion de la réalité, ils pourraient mal interpréter nos intentions et avoir des gestes entraînant une contamination.»

Couper le lien

Plus qu’être contaminé lui-même, c’est plutôt la crainte d’infecter les autres qui l’obsède. Comme cette jeune patiente affaiblie par une anorexie sévère. Ou ses propres proches. «On développe presque une paranoïa. Je ne supporterais pas d’être la cause d’une contamination. Je ne vois plus ma famille. C’est l’une des choses les plus difficiles: couper le lien. J’ai l’impression que les gens n’ont pas forcément conscience de ces sacrifices. C’était super de nous applaudir mais on a surtout besoin que tous respectent les mesures de précaution.»

Moins de vie sociale, moins de soupapes de décompression aussi, «ça manque. C’est un milieu extrêmement stimulant mais on vit des situations de stress ainsi qu’une violence physique et psychique. La détresse de ceux qui ont fait des tentatives de suicide nous marque, forcément. Cela me fait prendre conscience que tout peut s’arrêter demain et qu’il faut vivre à fond. Je fais tout pour garder un rythme autre que boulot-dodo.» Jogging un jour sur deux le long de l’Arve, cuisine, PlayStation avec des collègues, et les jours de chance, un repas avec sa compagne, également employée à l’Hôpital. «Il est arrivé que pendant une semaine on ne dorme pas ensemble…» Ils ont même installé les décorations de Noël en novembre car «tout ce qui apporte un peu de bonne humeur est bon à prendre!»

Sa première nuit s’est déroulée plutôt sereinement, «j’en ai profité pour faire des commandes, classer, charger les tensiomètres, tout ce qu’on peut préparer à l’avance pour faciliter le travail de l’équipe de jour. Ça leur permet d’avoir une marge de sécurité car les soins sont de plus en plus complexes.» Fin de service à 6 h 45, suivie d’un petit-déjeuner offert par des mécènes. Une journée de sommeil, puis il enchaînera trois autres nuits.

Si, globalement, Marc encaisse, il ne nie pas que les conditions sont difficiles. «J’ai la chance de pouvoir compter sur la bienveillance et la solidarité de mon équipe, ainsi que sur ma hiérarchie à l’écoute.» On sent toutefois une amertume. «On a été encensés, on nous a fait des promesses. On se disait que c’était enfin l’occasion d’un changement. Mais il n’y a pas de reconnaissance politique et aucune réévaluation de notre fonction. Ça ne nous aide pas à tenir le coup pour la suite…»