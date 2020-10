Aggravation de la pandémie – «On devrait utiliser dix fois plus le désinfectant!» Le professeur genevois Didier Pittet plaide pour une meilleure hygiène des mains même dans la sphère sociale et une augmentation du nombre de tests. Aurélie Toninato

« Le nombre réel de cas positifs en mars était probablement 50, voire 100 fois plus élevé que ce que nous avions alors mesuré! » Yvain Genevay

Jeudi, Aglaé Tardin, médecin cantonale de Genève, a tiré la sonnette d’alarme: la situation épidémiologique s’est «clairement» détériorée, essentiellement à cause de contaminations dans la sphère sociale. Elle en a appelé à la responsabilité individuelle de chacun pour reconsidérer les activités en famille ou entre amis et respecter les gestes barrières. Didier Pittet, chef du Service de prévention et contrôle de l’infection aux Hôpitaux universitaires de Genève, revient sur ces questions.