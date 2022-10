Présidentielle brésilienne – «On essaye de ne pas parler de l’élection pour éviter les disputes» À la veille du second tour du scrutin opposant le président sortant Jair Bolsonaro à Lula, des Brésiliens du canton témoignent, partagés entre espoir et appréhension. Corentin Chauvel

Campagne présidentielle sous tension dans un Brésil polarisé entre les soutiens de Bolsonaro et de Lula. KEYSTONE/AP Photo/Eraldo Peres

«Même si je vis à l’étranger, je me sens responsable de l’avenir de mon pays, car ma famille est toujours là-bas.» Kelly, médecin brésilienne de 35 ans installée à Lausanne depuis trois ans, vit sa première élection présidentielle loin de São Paulo. Elle et ses compatriotes, au Brésil mais ici aussi dans le canton de Vaud – ils sont près de 4000, retiennent leur souffle. Dimanche soir, ils connaîtront leur nouveau président, et le futur de leur pays s’annonce bien différent en fonction de la victoire de Jair Bolsonaro (Parti libéral) ou de Lula (Parti des travailleurs).