Hockey sur glace – «On est assez grands pour savoir pourquoi on a foiré» John Fust et Jason Fuchs ont tenté d'expliquer la débâcle du LHC à Rapperswil, lundi soir (7-0).

Jason Fuchs (No 14) et les Lausannois ne faisaient pas les malins, lundi soir après la fessée de Rapperswil. KEYSTONE

Les têtes lausannoise étaient bien basses, lundi soir, après ce qui restera comme «la fessée de Rapperswil» (7-0). Pas de quoi se défiler pour autant. John Fust et Jason Fuchs ont tous les deux répondu positivement à notre demande d'interview. D'abord le coach.

Quel a été son discours dans le vestiaire? «J'ai surtout donné la parole aux joueurs. Et je me suis contenté de dire que c'est inacceptable de laisser Luca Boltshauser (ndlr: le gardien des Lions) tout seul comme ça au troisième tiers.»

«On a reçu une leçon d'agressivité et d'activité. On a été passifs. Je le répète: c’est inacceptable.» John Fust, entraîneur du LHC

Du coup, qu'est-il sorti de la bouche des joueurs qui se sont exprimés? «Qu'il ne faut pas se voiler la face, mais qu’il faut aussi aller de l’avant, répondait de son côté l'attaquant. 7-0… Je ne sais même pas comment définir ce qu'on a produit. Au troisième tiers (4-0), on a joué n'importe comment. Mais maintenant, il faut apprendre de ça et oublier. On ne peut pas se permettre de pleurnicher sur cette rencontre. On est assez grands pour savoir pourquoi on a foiré. C'est fait, c'est fini, on ne peut rien changer. Et on a deux matches très importants qui arrivent, mercredi contre Bienne et jeudi à Lugano. Il va falloir une réaction.»

En terres saint-galloises, les Lions ont été mangés tout crus. Et ils ont souffert de la comparaison avec un adversaire autrement plus intense, plus conquérant, plus hargneux, plus fluide, plus décomplexé, plus confiant. «Une équipe a joué à fond un hockey qui gagne, et l'autre n'a tout simplement pas joué de manière efficace, dans les deux zones, analysait John Fust. On a reçu une leçon d'agressivité et d'activité. On a été passifs. Je le répète: c’est inacceptable. On doit assumer et réagir.»

«On n'a pas encore réussi à trouver cette constance qui nous met en confiance et qui nous permet de gagner des matches compliqués.» Jason Fuchs, attaquant du LHC

Comment expliquer la tendance du LHC à retomber dans ses travers, malgré des embellies comme celle qu’il avait montré avant la trêve internationale (4 victoires en 5 sorties)? «On n'a pas encore réussi à trouver cette constance qui nous met en confiance et qui nous permet de gagner des matches compliqués», répondait Jason Fuchs.

«Et puis, la pause ne nous a pas forcément fait du bien, poursuivait-il. On était sur une bonne lancée. Et on a eu plusieurs joueurs engagés en sélections nationales (ndlr: six). Ils ont dépensé pas mal d'énergie pour se montrer à la hauteur de leurs convocations. Ce n'est pas une excuse, mais ça peut peser. Maintenant, à nous de retrouver notre dynamique positive pour terminer l'année sur une bonne note. Avant de nous construire une autre constance en 2022.»

