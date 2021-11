Météorologie – On est déjà à court de prénoms pour les ouragans en 2021 2021 est une année record, ce qui arrivera de plus en plus souvent, en raison du réchauffement climatique. Pascal Gavillet

Les ouragans les plus meurtriers portent souvent de jolis prénoms. Ici Ida dans le Golf du Mexique en août 2021. AFP PHOTO /NASA/HANDOUT

Ils s’appellent Katrina, Dorian, Sandy, Dennis, Wilma, Laura, Harvey ou Phailin. Eux, ce sont les ouragans. On leur attribue des prénoms pour des questions de simplicité, de fluidité entre les différentes langues du monde. Cela accélère ainsi les communications. Entre 1950 et 1979, leurs prénoms étaient exclusivement féminins. L’explication? Oh, elle n’a rien d’officiel, mais il fut un temps où catastrophes naturelles rimaient avec prénoms féminins. Tout cela parce que la croyance populaire affirmait que les humeurs des femmes étaient aussi imprévisibles que tempêtes et ouragans. Un problème qui n’a été débattu qu’en 1998 à l’Université de Berlin.