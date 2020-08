Football, Coupe de Suisse – «On est fiers du parcours du FC Bavois» Dans l’antre du club de 1re ligue promotion, les supporters nord-vaudois n’ont pas vraiment eu le temps de vibrer, lors du quart de finale contre Winterthour. La défaite 4-0 les prive d’un duel face au FC Bâle. Reportage au terrain des Peupliers. Pierre-Alain Schlosser

Aux Peupliers, devant l’écran géant, les supporters bavoisans n’ont pas eu l’occasion de croire à l’exploit. PHOTOS PATRICK MARTIN

À la fin du match, les supporters du FC Bavois ont applaudi leur équipe. Ils ont salué un parcours incroyable qui a emmené le club de 3e division en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Au restaurant des Peupliers, une cinquantaine de fidèles sont venus assister au match projeté sur grand écran. Seules 55 personnes ont pu faire le déplacement en terre zurichoise, joueurs et staff compris. Alors, du côté du Nord vaudois, on s’est organisé pour que l’esprit de la Coupe demeure. On a mis en place des tables, amené un vidéoprojecteur, fait remplir une liste des personnes présentes, Covid oblige. «Nous voulions que ce soit la fête sur le terrain, dans les tribunes et ici aussi», assure Denis Lang, speaker du FC Bavois et membre du comité.