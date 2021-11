Les jeunes activistes suisses à la COP26 – «On est là pour observer et secouer les dirigeants!» Une délégation de Swiss Youth for climate participe pour la première fois au sommet sur le climat. Nous les avons suivis, entre rencontres, espoirs et déceptions. Virginie Lenk - Envoyée spéciale à Glasgow

C’est leur première COP, mais personne n’aurait voulu rater ce moment: la délégation de Swiss Youth for Climate, à Glasgow, le 3 novembre 2021. DR

Pour rejoindre Jean-Valentin et ses amis, il faut d’abord faire la queue interminable de participants qui se pressent dans le froid matinal devant l’entrée de la zone bleue. «Nous sommes debout depuis 6 heures, pour éviter l’attente, s’amuse le jeune Genevois, lorsque nous les retrouvons enfin. Les journées sont intenses ici.»

Ils sont cinq jeunes à former la délégation suisse de Youth for Climate. C’est leur première COP. Pas facile de s’orienter dans le labyrinthe du centre de conférence. Et c’est déjà parti au pas de charge pour la première réunion de la matinée, celle des jeunes ONG. Les représentants des divers groupes de travail inondent la salle d’informations sur les événements du jour. L’organisation est rodée, à grand renfort de chat, de groupes WhatsApp et de notes partagées. «On reçoit des centaines d’e-mails par jour, explique Jean-Valentin de Saussure, 21 ans, vice-président. Le sujet est tellement vaste que nous avons dû nous limiter à certains thèmes que nous avons potassés avant de venir à Glasgow.»