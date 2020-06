Litige à Pully – «On est passé d’un site idyllique à un paysage industriel» Le voisinage déplore la laideur des toits plats du nouveau quartier des Boverattes. Le terrain est communal; le maître d’ouvrage est partenaire de la Ville. Marie Nicollier

Vus du haut, les nouveaux immeubles des Boverattes ressemblent plus à des usines qu’à des locatifs. DR

«Ces bâtiments sont déjà colossaux et pas adaptés à l’environnement de notre quartier résidentiel, regrette une voisine. Avec ce système énorme de tuyaux et ces blocs sur les toits, on se retrouve dans un paysage industriel! Toute la beauté de ce site idyllique est détruite.»