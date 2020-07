Insolite – On la croyait noyée, elle réapparaît aux Pâquis Une femme disparue a été interpellée pour avoir renversé des motos. Quatre jours plus tôt, un hélicoptère et des bateaux la recherchaient dans le Rhône. Luca Di Stefano

Image d’illustration. LAURENT GUIRAUD

Ses affaires personnelles avaient été retrouvées à proximité des Bains des Pâquis vendredi. Et certains témoins avaient affirmé aux secours avoir vu «un membre du corps disparaître dans l’eau». La disparition de la quadragénaire, portée disparue dans un autre canton, avait alors suscité l’inquiétude et déclenché des moyens de recherches importants: un hélicoptère survolant le lac et le Rhône ainsi que des recherches sous-marines. Sans succès.

Issue fatale? Non. Un message de la police parvenu mercredi matin raconte une autre histoire: «Hier soir à 21 heures, nous avons retrouvé la dame disparue que nous recherchions depuis vendredi soir.» Ce n’était pas dans un cours d’eau, mais aux Pâquis, à la rue de Berne. La femme est bien vivante, pour preuve, «elle a été interpellée alors qu’elle venait de renverser des motocycles stationnés», informe le porte-parole de la police genevoise.