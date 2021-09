Décharge de la Vernette – «On les connaît, les camions d’Orllati» La présentation publique de la nouvelle mouture du projet a suscité des réactions de colère désabusée lundi soir à Oulens. Camille Krafft

Comme à Grandson le 21 septembre, les habitants de Daillens et d’Oulens ont été conviés par l’État à une séance d’information publique sur la décharge prévue dans leur région. VQH

Murmures. Protestations. Ricanements. Entre les paniers de basket de la grande salle d’Oulens-sous-Échallens, les réactions sonores glissent par vagues dans le public, avant de s’évanouir dans l’atmosphère policée de la séance de présentation intitulée «Projet de décharge». Le corps tendu sous les néons, certains trépignent, fourbissent les phrases qu’ils assèneront tantôt à l’armada d’intervenants qui leur fait face, par le biais d’un modérateur.

Comme à Grandson le 21 septembre, les conseillères d’État Christelle Luisier (Territoire) et Béatrice Métraux (Environnement) étaient présentes ce lundi soir avec une délégation pour présenter aux citoyens de Daillens et d’Oulens le projet de décharge prévu dans la région. La mise à l’enquête simultanée des deux projets – La Vernette à Daillens/Oulens et Les Echatelards à Grandson – fait suite à la révision du Plan cantonal de gestion des déchets en 2020. Un an plus tôt, des premières moutures avaient suscité plus de 2000 oppositions entre les deux sites, forçant Jacqueline de Quattro, alors en charge du Territoire et de l’Environnement, à rétropédaler.