Juliana Pantet, directrice d’Y-Parc – «On m’a battue et laissée inconsciente dans un ruisseau» La directrice du Parc scientifique et technologique d’Yverdon raconte son agression dans la plaine de l’Orbe et évoque un conflit professionnel. Une enquête est ouverte. Erwan Le Bec , Frédéric Ravussin

Juliana Pantet, est la directrice d’Y-Parc, le parc scientifique d’Yverdon, depuis 2017. Patrick Martin / 24 Heures

«Je ne peux pas parler longtemps, parce que ça me fait mal.» Marquant de fréquentes pauses, lâchant parfois un rire nerveux, Juliana Pantet revient avec difficulté sur ce qui lui est arrivé, mercredi soir, au coucher du soleil dans la plaine de l’Orbe. Et pour cause.

La jeune et dynamique directrice d’Y-Parc – le parc scientifique et technique du Nord vaudois – a «été laissée pour morte» au fond d’un ruisseau, alors qu’elle effectuait son jogging habituel après le travail, rapporte son compagnon. Il dit l’avoir retrouvée inconsciente ou presque, peu après 19 h et juste avant l’arrivée de la police, tous deux alertés par la fonction «SOS» de sa montre connectée. «Elle ne se sentait plus en sécurité depuis des mois», tranche-t-il, revenant sur une information livrée par «La Région».