Être pionnière, ça vous fait quoi?

Je me vois comme une pionnière parmi d’autres pionnières. Je suis très reconnaissante envers Adèle Thorens, Isabelle Moret ou encore Lisa Mazzone. C’est grâce à ces femmes-là et d’autres qui sont devenues mères alors qu’il n’y avait aucune structure au parlement que les choses ont commencé à bouger. C’est aussi mon rôle d’être un modèle et de montrer que c’est possible. Mais il faut que les structures s’adaptent et ça, ce n’est pas gagné.