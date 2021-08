O’Chap sur la friche de Malley – «On n’a jamais été si heureux!» Jules Trupin et Emi Vauthey bricolent, construisent, rassemblent et créent toute une vie sur la caillasse inhospitalière qui sert de terreau à leurs rêves communs. Thérèse Courvoisier

Jules Trupin et Emi Vauthey font tout à O’Chap: ils posent le sol, plantent des clous, assurent l’éclairage… puis ont enfin le «droit» de passer dans la lumière pour exercer leur art. 24heures/Odile Meylan

Le soleil cogne sur le joyeux chapiteau bleu qui a récemment poussé sur la friche de Malley. Il paraît que la légère et élégante libellule qui survolait de la Fête des vignerons en 2019 aurait décidé de s’y poser après dix ans de voyages partout dans le monde. Pour de bon.

Le chapiteau et ses artistes accueillaient leurs premiers spectateurs fin juillet. O’Chap

On y retrouve en effet l’artiste de cirque vaudoise Emi Vauthey (28 ans) en train de porter une lourde caisse pleine de lumières LED à bout de bras. Un exercice qui nécessite presque autant de force que ses légendaires contorsions requièrent de la souplesse. Le sourire, lui, est toujours le même. Jamais très loin, son complice et associé, le jongleur et acrobate de Châlons-en-Champagne Jules Trupin (27 ans) installe la scène de l’interview dans un rare coin d’ombre: une vraie chaise pour l’invitée, deux caisses de bières pour ces saltimbanques devenus entrepreneurs.

Emi, on vous savait autant caméléon que libellule, mais on ne vous imaginait pas forcément une scie sauteuse ou un marteau à la main! Moi non plus, pour vous dire la vérité! Mais avec O’Chap, on a tout appris sur le tas, Jules et moi. Il y a peu encore, la table à découper le plancher en bois nous servait aussi de bureau. Ici, par la force des choses, on fait tout! Le maquillage et le costume de scène, c’est la cerise sur le gâteau!

«On se voyait encore tourner quelques années avant de concrétiser notre projet. Puis le Covid est arrivé et a tout précipité.» Jules Trupin

Au fond c’est quoi O’Chap? Emi Vauthey (EV): C’est ce dont on a toujours rêvé. Jules et moi, on est tous deux artistes de cirque. On a bossé longtemps pour les plus grandes compagnies nord-américaines et on a notamment été dans le même spectacle du Cirque Éloize. C’était magique, mais nous aspirions tous les deux à nous mettre à la création.Jules Trupin (JT): On se voyait encore tourner quelques années avant de concrétiser notre projet. Puis le Covid est arrivé et a tout précipité. Les étoiles avaient décidé de s’aligner et il fallait foncer. Malgré tous les risques physiques et financiers et l’incertitude globale de notre époque.

«O’Chap, c’est avant tout un lieu, le nôtre, que personne ne pourra fermer ou nous enlever.» Emi Vauthey

Le Covid et cette friche de Malley sont devenus des opportunités? EV: C’est ça. Jules est venu en Suisse pour ne plus en repartir. Le monde du spectacle était à l’arrêt, mais nous avons voulu rester en mouvement. O’Chap, c’est avant tout un lieu, le nôtre, que personne ne pourra fermer ou nous enlever. Notre bulle à nous pour nous retrouver, créer et y inviter qui on veut pour créer des dialogues, des rencontres, des synergies. Pour nous qui étions habitués à vivre en troupe, la solitude de la pandémie a été très difficile à vivre. Aujourd’hui, Jules et moi partageons tout sauf une vie amoureuse. On est totalement sur la même longueur d’onde. Et avec les Communes de Prilly et de Renens qui m’ont approchée via l’École de cirque Lausanne-Renens pour occuper ce terrain, nous avons quatre ans de liberté totale devant nous!

Jules Trupin (et son papa Jacques au bandonéon) et Emi Vauthey sur scène. O’Chap

Une liberté qui se paie en sueur… JT: (éclat de rire) C’est exactement ça! On a la chance d’avoir des partenaires pour certains frais et aussi d’avoir plein de copains qui viennent nous donner des coups de main. Ici, on fait tout nous-mêmes. J’ai appris plein de métiers différents, pour la plupart manuels, mais je m’occupe aussi des chiffres. Il existe des tutos pour remplir les tableaux Excel!EV: Le chapiteau a été monté et aménagé en un temps record. En fait, on a commencé à exercer notre vrai métier le dimanche précédent la première (ndlr: jeudi 29 juillet, avec un show «Cabaret», poétique, lyrique, comique et acrobatique présenté avec des amis). On est crevés, mais on n’a jamais été aussi heureux!

«Là, on doit encore jongler avec les jauges, le port du masque, le pass Covid ou non.» Emi Vauthey

Au programme, des arts circassiens, de la musique et de l’humour. Tous en même temps? EV: O’Chap est un lieu qui accueille les arts vivants. Tous les arts vivants. Pour le moment, chacun occupe le chapiteau un soir, mais évidemment que des collaborations auront lieu par la suite. Géographiquement, on est entourés d’écoles et d’institutions de renommée internationale, on adorerait pouvoir créer avec elles. Là, on doit encore jongler avec les jauges, le port du masque, le pass Covid ou non. On avance pas à pas pour construire un lieu où la nouvelle génération pourra s’exprimer.

Vous avez beaucoup misé sur la popularité d’Emi pour aller chercher des partenaires financiers? EV: Détrompez-vous! Je ne suis pas si connue que ça! (éclat de rire). Les gens mettent un moment à faire lien avec la libellule de la FeVi ou «La France a un incroyable talent». Et c’est tant mieux. Les partenaires nous rejoignent parce qu’ils croient au projet. Et nous avons créé un espace modulable aussi pour pouvoir louer le chapiteau pour des soirées privées, au cours desquelles les artistes peuvent intervenir ou pas. Le bar de l’entrée sert aussi à alimenter la caisse. On ne touche pas de subventions, alors on compte sur le sponsoring. Et si on se plante, on aura au moins touché notre rêve du bout des doigts.

Le programme en août Afficher plus Compagnie O’Chap

Dyade

Je 5, ve 6, sa 7 (20 h), di 8 (11 h), me 18 (19 h), di 22 (11 h), me 25 (13 h), di 29 (11 h). Thomas Wieselça va

Je 12 (20 h) Joëlle Mauris

Violoncelle

Ve 13 et sa 14 (20 h), di 15 (20 h en duo avec Lee Maddeford) O’Chap Comedy Club

Yann Lambiel, Jessie Kobel, Nathanaël Rochat et Julien Sonjon

Je 19 (20 h)

Phanee de Pool

Musique

Ve 20 (20 h) Impro Cirque

Formule originale

Sa 21 (20 h), sa 28 (19 h 15) Marina Rollman

Humour

Je 26 (20 h) Maryne & Pat Burgener

Co-plateau musique

Ve 21 (20 h)

