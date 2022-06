Silence et profil bas, la stratégie «beurre mou» de Macron

Un duel tendu et le suspense jusqu’au bout

Les législatives confirment souvent le résultat de la présidentielle. En sera-t-il de même cette fois-ci?

Depuis le raccourcissement du mandat présidentiel au début des années 2000 (ndlr: le passage du septennat au quinquennat en 2002) et l’inversion du calendrier électoral, les législatives apparaissent en effet comme «secondes». On verra si c’est toujours le cas, après l’OPA de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. D’habitude, c’est la présidentielle qui fixe le cadre: les électorats battus se mobilisent moins. Mais on s’attend cette fois à une abstention extrêmement élevée.