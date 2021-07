Tennis – On n’arrête plus la Tunisienne Ons Jabeur Après Venus Williams et Garbine Muguruza, Ons Jabeur s’est offert Iga Swiatek (5-7 6-1 6-1) lundi. La Tunisienne décroche ainsi son deuxième quart de finale en Grand Chelem. Jérémy Santallo

La poignée de main entre Ons Jabeur, à gauche, et Iga Swiatek. AFP

Elle qui attache tant d’importance à jouer pour son pays et pour son continent, elle doit être sacrément fière aujourd’hui. Après avoir éliminé l’Américaine Venus Williams et l’Espagnole Garbine Muguruza, la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 24) a éclipsé une troisième championne en Grand Chelem, la Polonaise Iga Swiatek (9e), lundi midi, en ouverture du «Manic Monday» sur le court no 2 de Wimbledon.

On attendait beaucoup de ce duel entre les deux jeunes femmes et il n’a pas déçu. Dès le 1er jeu, Ons Jabeur a donné le tournis à Iga Switek, alternant lourdes frappes en coup droit et amorties. Menée 3-5, la Polonaise a alors profité de la légère nervosité – Jabeur a servi pour le set – adverse et joué quatre jeux d’anthologie pour complètement inverser la tendance et décrocher un 1er set (5-7) de très haute tenue.

Mais la lauréate de Roland-Garros 2020 a vite déchanté. Breakée d’entrée dans le 2e, on l’a vu chercher des réponses auprès de son clan. Trop courte sur une nouvelle amortie de Jabeur, Swiatek a frappé le filet avec sa raquette et extériorisé sa frustration. Cela n’a toutefois pas empêché la Tunisienne de livrer un récital sur les deux derniers sets en remportant 28 points sur 31 derrière sa première balle de service.

Première femme arabe à remporter un titre WTA à la mi-juin, Ons Jabeur devient la première athlète nord-africaine à rallier les quarts de finale de finale de Wimbledon depuis Ismail El Shafei en 1974. La Tunisienne égale son meilleur résultat en Grand Chelem, après l’Open d’Australie 2020. Elle défiera mardi la Bélarusse Aryna Sabalenka (4e), qui a écarté dans le même temps la Kazakhe Elena Rybakina (20e) 6-3 4-6 6-3.

Première pour Berrettini Afficher plus Matteo Berrettini verra pour la première fois les quarts de finale de Wimbledon. L’Italien a facilement pris la mesure du Bélarusse Ilya Ivashka (79e) 6-4 6-3 6-1 en 1h47, sur le court no 12. Vainqueur du Queen’s avant de se rendre à Church Road, le 9e joueur mondial tentera d’égaler à 25 ans son meilleur résultat en Grand Chelem en atteignant le dernier carré à Londres. Demi-finaliste à l’US Open 2019, il devra pour cela éliminer Alexander Zverev (6e) ou Félix Auger-Aliassime (19e).

