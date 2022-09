Est-ce que l’AVS va dans le mur ou est-ce l’OFAS qui noircit le tableau?

Ni l’un ni l’autre. L’AVS doit être révisée. J’espère que ce sera avec AVS 21. Depuis 1947, on a toujours trouvé des solutions pour que le 1er pilier évolue et soit pérenne. L’AVS n’ira donc pas dans le mur et l’OFAS ne noircit pas le tableau. Sa mission est de fournir des aides à la décision, au travers des perspectives financières. Nous fournissons en quelque sorte des béquilles pour réfléchir.